В Магнитогорске мужчина погиб после падения с электросамоката

Проводится доследственная проверка

В районе дома № 2г по улице Оренбургской в Магнитогорске 41-летний мужчина на электросамокате врезался в бордюр, перевернулся, получил травмы и умер в больнице. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«По данному факту сотрудниками следственного отдела по расследованию ДТП УМВД России по Магнитогорску Челябинской области проводится доследственная проверка», — уточнили в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, на набережной реки Миасс в Челябинске столкнулись два парня на электросамокатах. Один из них сломал палец.

Главный детский ортопед Челябинской области Олег Стариков рассказал, какие травмы грозят челябинским самокатчикам, а также дал советы по безопасной езде.