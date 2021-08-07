В Магнитогорске мужчина перевел мошеннику 30 тысяч рублей

Южноуралец хотел купить у жителя Подмосковья запчасть для автомобиля

Житель Магнитогорска решил приобрести товар в интернете. Но, переведя деньги продавцу, мужчина свою покупку так и не получил. Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, сообщили сегодня, 7 августа, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

34-летний магнитогорец рассказал полицейским, что решил приобрести на сайте бесплатных объявлений коробку передач для автомобиля. Перед приобретением товара потерпевший пообщался с продавцом — жителем Московской области, который показался ему компетентным, и перевел на его счет 30 тысяч рублей. Запчасть для автомобиля так и не пришла, а мошенник перестал выходить на связь.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска городского Управления и территориального отдела полиции установили и в ходе служебной командировки в Подмосковье задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался мужчина, 1989 года рождения, имеющий постоянное место работы и ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Жителю Подмосковья избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.