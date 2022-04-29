В Магнитогорске мужчина ограбил девушку на первом свидании

Ущерб потерпевшей составил 16 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции «Правобережный» обратилась 28-летняя жительница Магнитогорска. Она рассказала, что познакомилась с 34-летним мужчиной, после встречи он проводил ее до дома и выхватил сумку. Об этом сообщили в городской полиции.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался ранее судимый житель Магнитогорска.

«Свой поступок он объяснил тем, что ему нужны были деньги. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ („Грабеж“)», — рассказали в полиции Магнитогорска.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске другого мужчину отправили в колонию за дерзкое ограбление салона связи.