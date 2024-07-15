В Магнитогорске мужчина облил бензином и поджег отца

Потерпевшего удалось спасти

В Магнитогорске возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на убийство отца (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, 14 июля в СНТ «Машиностроитель» обвиняемый поссорился с отцом, облил его бензином и поджег. Свидетели конфликта успели своевременно вызвать скорую помощь.

«Обвиняемого задержали, в суд подано ходатайство о заключении его в СИЗО», — сообщили в региональном СУ СКР.