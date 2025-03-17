В Магнитогорске мужчина напал на бригаду скорой помощи

Проводится доследственная проверка по признакам хулиганства (статья 213 УК РФ)

На улице Советской в Магнитогорске пьяный мужчина подошел к машине медиков и начал высказывать требования открыть ему подъезд. Водитель пытался заступиться за фельдшеров, однако агрессивный мужчина напал на него с кулаками, рассказали в СУ СКР по Челябинской области.

Конфликт был исчерпан, когда на вызов приехали полицейские.

«В настоящее время следователем СК России выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в ведомстве.

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