В Магнитогорске мужчина избил свою супругу

Женщину отвезли в травмпункт

В Магнитогорске местный житель в ходе конфликта несколько раз ударил свою супругу в лицо. Пострадавшая позвонила правоохранителям, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 23 июля, в одной из квартир дома № 136/3, расположенного по проспекту Ленина. 41-летняя женщина рассказала прибывшим росгвардейцам, что во время ссоры ее супруг несколько раз ударил ее коленом по лицу.

«Подозреваемый находился в квартире. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель. Потерпевшая была госпитализирована бригадой скорой помощи в травмпункт. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.