В Магнитогорске мотоциклист-бесправник скончался после ДТП с автомобилем

Водитель двухколесного транспорта ехал на запрещающий сигнал светофора

Вечером 7 октября в Магнитогорске Челябинской области мотоциклист-бесправник врезался в автомобиль. В результате виновник аварии скончался в больнице, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 20:10 около дома № 51А на улице Советской Армии. 32-летний мужчина, управляя мотоциклом «Хонда», выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток и врезался в поворачивающий налево автомобиль «Дэу». Мотоциклиста доставили с травмами в больницу, где он скончался.

В ГИБДД уточнили, что водитель «Хонды» был лишен водительских прав в мае этого года за отказ от прохождения медицинского освидетельствования (статья 12.26 КоАП РФ).