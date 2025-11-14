В Магнитогорске мошенница украла у матери погибшего военного 4,5 млн рублей

Преступники убедили пенсионерку отдать сбережения под предлогом защиты от уголовного дела

В Магнитогорске завершили расследование против 19-летней жительницы Омска. Девушку обвиняют в помощи мошенникам. Она забрала у 60-летней местной жительницы 4,5 миллиона рублей. Преступники воспользовались тем, что сын пенсионерки погиб во время спецоперации, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Обман произошел в несколько этапов. Сначала женщине позвонил человек, который представился сотрудником военного ведомства. Он сообщил о якобы положенных ей выплатах за погибшего сына и назвал ее паспортные данные, чтобы вызвать доверие.

Позже с пенсионеркой связались другие мошенники, на этот раз — под видом силовиков. Они предупредили, что ее данные у преступников, и те пытаются оформить на ее имя кредит для перевода денег запрещенной организации. Чтобы «избежать уголовного дела», женщине предложили передать сбережения на «сохранение» курьеру.

Курьером стала 19-летняя омичка. По версии следствия, она узнала о такой «работе» от знакомого. Девушка приехала в Магнитогорск, забрала у пенсионерки деньги и перевела их организаторам схемы. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, на время расследования ее отправили под арест.

Материалы уголовного дела переданы в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения.