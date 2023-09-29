В Магнитогорске мошенница собирала деньги на поход школьников в кино

Разоблачить обманщицу помог сотрудник благотворительного фонда

Благотворительный фонд из Магнитогорска откликнулся на просьбу женщины, которая представилась педагогом, и выделил деньги на поход школьников в кинотеатр. Как оказалось, дама была мошенницей. Позже ее удалось задержать в другом городе — Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Когда женщина обратилась в благотворительный фонд первый раз, ей перечислили более 5 тысяч рублей. Через какое-то время она решила попросить деньги снова. Сотрудник фонда заподозрил обман и сообщил о даме в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе целенаправленной и комплексной работы установили и задержали в Нижнем Новгороде подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась неработающая, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности 39-летняя жительница Нижнего Новгорода. Полученные денежные средства она тратила на собственные нужды», — рассказывают в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция проверяет гражданку на причастность к другим аналогичным преступлениям.