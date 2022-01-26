В Магнитогорске мошенники списали с карты местной жительницы 46 тысяч рублей

Злоумышленники представились сотрудниками банка

В Магнитогорске 56-летняя женщина лишилась 46 тысяч рублей после звонка мошенников. Злоумышленники сообщили потерпевшей о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуги» и отправленных от ее имени заявках на оформление кредитов, рассказали в пресс-службе УМВД России по Магнитогорску.

Мошенники, представившиеся сотрудниками банков, настоятельно рекомендовали растерянной местной жительнице продиктовать всю информацию из СМС-сообщений, которые будут ей приходить, чтобы аннулировать заявки.

После того как женщина сообщила всю информацию, ей поступил еще один звонок, уже от настоящего сотрудника банка. Он предложил заблокировать карту из-за подозрительных переводов. Однако мошенники уже успели списать 46 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», полицейские устанавливают причастных к совершению преступления.

Южноуральцев вновь предупреждают о том, что только мошенники просят назвать информацию из СМС-сообщений, данные банковской карты, перевести деньги на безопасный счет, а также сообщают об оформленных неизвестными кредитах. Услышав такие фразы, жителям Челябинской области необходимо сбросить звонок и самостоятельно позвонить в банк, чтобы убедиться, что со средствами все в порядке.