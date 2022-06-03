В Магнитогорске мошенник обманул покупателя на 45 тысяч рублей

Сотрудники полиции призывают граждан не доверять малознакомым людям

В отдел полиции поступило заявление от 59-летнего жителя Магнитогорска. В интернете мужчина увидел объявление о продаже интересующего его мотоцикла. В ходе переписки обе стороны согласились на 90 тысяч рублей, и продавец потребовал предоплату в размере 45 тысяч рублей. Об этом сегодня, 3 июня, сообщили в городской полиции.

В указанный день доставки покупатель обратился в транспортную компанию, где обнаружили, что товар так и не был доставлен на склад. Мужчина незамедлительно обратился в полицию.

Как ранее сообщал наш сайт, за год жители региона перечислили лжесотрудникам различных ведомств и кредитных организаций 1 миллиард 200 миллионов рублей.

В Челябинске пенсионерка по указке мошенников оформила на себя два кредита, причем один из них — под залог недавно вымученной у «Речелстроя» квартиры.

В июле мошенники убедили жительницу Чебаркуля взять несколько кредитов, продать квартиру и перевести все средства на неизвестные счета.

Ранее ИА «Первое областное» публиковало материал о том, как распознать злоумышленника по телефону и что делать, если вы все-таки стали его жертвой.

Автор: Виктория Привалова