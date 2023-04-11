«30-летний стропальщик предприятия „ММК-Метиз“ оказался заблокирован бухтой рулонного металла. Мужчина получил травмы нижней части обеих ног», — рассказывают в пресс-службе ПСС Челябинской области.
При помощи заводского крана спасатели убрали рулон металла и деблокировали пострадавшего, а потом на спинальном щите эвакуировали из вагона.
Пострадавшего передали медикам скорой помощи.
На предприятии разбирают обстоятельства инцидента, чтобы найти виновного.
Между тем под Усть-Катавом спасатели эвакуировали с реки рыбака с инфарктом.