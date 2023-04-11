В Магнитогорске молодого рабочего придавило рулоном металла

30-летний мужчина получил серьезные травмы ног

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В Магнитогорске во время загрузки вагонов рулон металла упал на молодого рабочего. Мужчина получил травмы. Чтобы достать его из вагона, пришлось вызвать спасателей, сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

«30-летний стропальщик предприятия „ММК-Метиз“ оказался заблокирован бухтой рулонного металла. Мужчина получил травмы нижней части обеих ног»,

— рассказывают в пресс-службе ПСС Челябинской области.

При помощи заводского крана спасатели убрали рулон металла и деблокировали пострадавшего, а потом на спинальном щите эвакуировали из вагона.

Пострадавшего передали медикам скорой помощи.