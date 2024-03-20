Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть, сообщили в пресс-службе суда (статьи 111 УК РФ, 334 УК РФ).
Суд установил, что в декабре прошлого года виновный в состоянии алкогольного опьянения в купе вагона воинского эшелона избил начальника продовольственной службы воинской части. Потерпевший скончался.
Преступление совершено в период мобилизации по пути в зону СВО.
«Виновному назначили наказание в колонии строгого режима на срок 10 лет», — сообщили в пресс-службе суда.
Приговор не вступил в законную силу.