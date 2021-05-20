В Магнитогорске микроавтобус столкнулся с газовозом

Пострадал один человек

Утром в четверг, 20 мая, в Магнитогорске столкнулись микроавтобус и газовоз. В результате ДТП пострадал водитель иномарки.

В пресс-службе ГИБДД Магнитогорска уточнили, что авария случилась в 06:30 в районе дома на улице Цементной, 1б. 71-летний водитель автомашины «Тойота» на перекрестке не уступил МАЗу, который двигался по главной дороге. Произошло столкновение.

Водитель «Тойоты» получил травмы — переломы голени и ребра, ссадины и ушиб лица.

Газовоз был пустой.

Очевидцы аварии сообщают, что на данном перекрестке недавно поменяли знаки приоритета.