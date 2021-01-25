В Магнитогорске местные жители отдали мошеннице 350 тысяч рублей

Подозреваемой грозит до пяти лет тюремного заключения

В полицию Магнитогорска обратились сразу два местных жителя с заявлениями о мошенничестве. По их словам, знакомая обещала оказать им помощь, однако похитила деньги и перестала выходить на связь. Правоохранители задержали подозреваемую с помощью IT-технологий.

Так, 30-летний магнитогорец сообщил, что знакомая пообещала ему помочь погасить кредит, и он, доверившись ей, дал необходимую сумму. Второй потерпевший, 58-летний местный житель, отдал этой же женщине свои деньги для того, чтобы она помогла ему выгодно вложить их. Но после того как деньги мошенница получила, она перестала выходить на связь, а свои обещания так и не выполнила. Общий ущерб составил 350 тысяч рублей.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники отделения по противодействию преступлениям с использованием IT-технологий УМВД установили и задержали подозреваемую в совершении противоправного деяния. Ею оказалась жительница города Магнитогорска, 1983 года рождения, не имеющая постоянного места работы и ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности. Она пояснила, что похитила денежные средства, чтобы потратить их на собственные нужды»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На данный момент правоохранители устанавливают причастность женщины к аналогичным преступлениям.