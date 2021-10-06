В Магнитогорске местная жительница набросилась с ножом на своего супруга

Мужчина получил ранение локтевого сустава

В Магнитогорске местная жительница в ходе ссоры с мужем набросилась на него с ножом. Мужчину госпитализировали с ранением, а женщину забрали в отделение полиции, сообщили накануне, 5 октября, в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Инцидент произошел ночью 4 октября в одной из квартир дома, расположенного на улице Индустриальной. В полицию позвонил местный житель и сообщил, что во время ссоры его жена набросилась на него и нанесла ножевое ранение локтевого сустава. На место сразу же выехали сотрудники управления Росгвардии и задержали подозреваемую.

«Ею оказалась ранее судимая 33-летняя местная жительница. На место вызвана следственно-оперативная группа, изъявшая нож. Пострадавший госпитализирован бригадой скорой помощи в лечебное учреждение», — уточнили в ведомстве.

Женщину доставили в отдел полиции «Правобережный» для дальнейшего разбирательства.