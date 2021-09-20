В Магнитогорске менеджеры автосалона пойдут под суд за намеренное завышение цен на машины

Обвиняемые похитили разницу в стоимости почти на 5 миллионов рублей

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска направила в суд материалы уголовного дела в отношении семерых работников салона «Оптим Авто». Их обвиняют в мошенничестве. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемые в период с октября 2019-го по февраль 2020 года намеренно сообщали клиентам автосалона завышенную стоимость на машины. После оплаты покупки менеджеры забирали разницу себе и тратили деньги на личные нужды. В хищении денег участвовали руководитель отдела продаж и бухгалтер-кассир «Оптим Авто». Ущерб потерпевших составил около 5 миллионов рублей. Всего пострадали 58 клиентов автосалона.

«В отношении работников возбуждены уголовные дела по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения»), — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 8,9 миллиона рулей.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.