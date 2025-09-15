В Магнитогорске лейтенант ГАИ задержал местного жителя за поножовщину

Дебошир нанес 18 ударов своему собутыльнику

В Магнитогорске задержали рецидивиста, обвиняемого в убийстве местного жителя. Во время ссоры он нанес оппоненту не менее 18 ударов ножом в туловище и голову. Дебошира задержал старший лейтенант ГАИ, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Конфликт произошел в ночное время на проспекте Ленина. Услышав крики, две девушки позвали на помощь дежурного ГАИ. Прибыв на место, правоохранитель обнаружил двоих мужчин, один из них лежал на земле, не подавая признаков жизни, а второй находился рядом с ножом в руках.

Следственный комитет Магнитогорска возбудил уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство). Следствие назначило комплекс судебных экспертиз. Ранее судимому 30‑летнему мужчине предъявлено обвинение, он арестован.