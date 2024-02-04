В Магнитогорске легковушка врезалась в трамвай

В движении электротранспорта произошла существенная задержка

Сегодня, 4 февраля, утром в Магнитогорске водитель легкового авто врезался в трамвай. В результате задержка в движении вагонов составила почти 40 минут. Об этом сообщили в муниципальном предприятии «Маггортранс» на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Грязнова. При каких обстоятельствах автомобилист врезался в трамвай — пока неизвестно. Оба транспорта получили существенные механические повреждения. Среди людей пострадавших, по предварительным данным, нет.

В произошедшем разбираются сотрудники ГИБДД. Водителей призывают быть предельно внимательными во избежание подобных инцидентов.