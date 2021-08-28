В Магнитогорске в ДТП пострадал 15-летний велосипедист

Подросток получил многочисленные травмы и был госпитализирован

В Магнитогорске 15-летний подросток, пересекавший дорогу на велосипеде, попал в ДТП. В результате ребенка госпитализировали с серьезными травмами, сообщили накануне, 27 августа, в пресс-службе городского ГИБДД.

Авария произошла 26 августа в 15:00 в районе дома № 208 по проспекту Карла Маркса. 70-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Гранта», наехал на велосипедиста, который пересекал дорогу по зебре.

В результате 15-летний подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом ключицы со смещением и был госпитализирован в отделение травматологии.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, в том числе в отношении родителей несовершеннолетнего, по результатам которой будет принято процессуальное решение»,— уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, юный велосипедист нарушил пункт 24.8 Правил дорожного движения РФ «Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: пересекать дорогу по пешеходным переходам».