В Магнитогорске контрактника отправили в колонию за самоволку

Контракт у мобилизованного закончился, однако это не предполагало увольнения

Магнитогорский военный гарнизонный суд вынес приговор мобилизованному за самовольное оставление службы, сообщили в пресс-службе суда.

В июне прошлого года виновному предоставили отпуск, из которого он не вернулся и устроился на прежнее место работы.

«При этом ему неоднократно разъяснялось, что в период мобилизации, объявленной Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647, основания для увольнения военнослужащих с военной службы ограничены и среди них отсутствует увольнение по окончании контракта», — сообщили в суде.

Контрактника приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление места службы»).