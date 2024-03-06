«Солдат проходил военную службу по контракту. В периоды с 23 февраля по 19 мая и с 25 мая по 8 июля 2023 года он совершил самовольное оставление воинской части. Его обнаружили сотрудники военной полиции по месту регистрации и вернули в войсковую часть», — отметили в ведомстве.
Однако с 16 по 25 августа военный снова ушел в самоволку. В этот раз его нашли сослуживцы. Магнитогорский суд признал военнослужащего виновным по части 5 статьи 337 и части 2.1. статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).
Солдату назначили наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.