В Магнитогорске контрактник получил семь лет колонии за самоволки

Трижды его возвращали в воинскую часть

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор солдату Виталию, который трижды уходил в самоволку в 2023 году. Военному назначили семь лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

«Солдат проходил военную службу по контракту. В периоды с 23 февраля по 19 мая и с 25 мая по 8 июля 2023 года он совершил самовольное оставление воинской части. Его обнаружили сотрудники военной полиции по месту регистрации и вернули в войсковую часть», — отметили в ведомстве.

Однако с 16 по 25 августа военный снова ушел в самоволку. В этот раз его нашли сослуживцы. Магнитогорский суд признал военнослужащего виновным по части 5 статьи 337 и части 2.1. статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).

Солдату назначили наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.