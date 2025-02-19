В Магнитогорске кондуктор трамвая ударила пассажирку по губам за мат

Женщина лишилась премии, но привлечь к ответственности местные жители просят и зачинщицу конфликта

В Магнитогорске пассажирка трамвая устроила скандал из-за того, что кондуктор пробила ей проезд за полную стоимость, несмотря на то, что девушка — студентка. Слово за слово начался скандал, в ходе которого кондуктор ударила девушку по губам. В результате сотрудницу транспортного предприятия лишил премии. Но спор среди местных жителей не утихает: они просят привлечь к ответственности и пассажирку.

В одном из местных пабликов девушка сообщила, что села в трамвай № 1 на остановке «Площадь Победы». По ее словам, она несколько раз сообщила кондуктору, что у нее есть студенческий и нужно пробить поездку за 23 рубля. Однако кондуктор пробила полную стоимость, чего девушка не заметила и приложила карту. Позже она узнала о стоимости поездки и начала разбираться в произошедшем: показала студенческий и попросила вернуть деньги. Все это, судя по видео, выложенному в соцсетях, сопровождалось нецензурной бранью. В результате кондуктор не выдержала и ударила девушку по губам. Та начала снимать видео.

Успокаивать участниц конфликта пришлось вагоновожатой и другим пассажирам. Последние несколько раз просили девушку прекратить нецензурную брань.

В МП «Маггортранс» сообщили, что провели по этому случаю проверку.

«Оказалось, что девушка не предъявила студенческий билет или другой документ, который мог бы подтвердить ее право на льготу. При оплате проезда соответствующий документ обязательно предъявляется кондуктору, водителю или контролеру. Однако это не оправдывает поведение кондуктора. К сотруднику применено дисциплинарное взыскание, включая лишение премиальной части оплаты труда. Мы приносим свои искренние извинения за недопустимое поведение нашего сотрудника»,— прокомментировали в организации.

Однако жители города в соцсетях вступились за кондуктора и потребовали привлечь к ответственности и девушку, которая ругалась в общественном месте.

«Прошу полицию обратить внимание на неправомерные действия автора видео. И привлечь ее к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ „Мелкое хулиганство“ в связи с пренебрежительным отношением к нормам поведения и нецензурную брань в общественном месте, что зафиксировано на видео»,— написал пользователь Дмитрий Мелешко.

Большинство комментаторов его поддержало.