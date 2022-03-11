В Магнитогорске изъяли немаркированный алкоголь на миллион рублей

Мужчина продавал спиртное в гараже

В Магнитогорске полицейские пресекли незаконную деятельность по продаже немаркированного алкоголя. Изъято 3200 бутылок на сумму свыше миллиона рублей. Об этом сегодня, 11 марта, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что 62-летний пенсионер продавал спиртное в гараже частного дома в Орджоникидзевском районе Магнитогорска.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 6 статьи 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до шести лет», — сообщили в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, в Магнитогорске осудили тринадцать жителей области за сбыт немаркированного табака и алкоголя.