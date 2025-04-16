В Магнитогорске изъяли наркотиков почти на 1 млрд рублей

«Синтетику» производили в трехэтажной лаборатории, оборудованной в гаражном кооперативе

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Челябинской области изъяли свыше 300 килограммов наркотиков, это рекордная для региона партия «синтетики», сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Задержаны четверо подозреваемых в покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.

Сначала полицейские вышли на курьера, который по указанию анонимного куратора планировал забрать 30 кг наркотика из тайника в Верхнеуральском районе.

«Крупные партии запрещенных веществ он фасовал на более мелкие и передавал информацию об их местоположении своим сообщникам, в том числе в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях», — рассказывают в полиции.

В отношении курьера возбудили уголовное дело, в ходе расследования вышли на след других участников незаконного бизнеса. Так, в Чебаркуле задержали жительницу Магнитогорска при попытке разместить «закладку» с 3 кг «запрещенки», в Миассе — 35-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья с 6 кг.

В ходе дальнейшей работы полицейские нашли нарколабораторию, которая располагалась в одном из гаражных кооперативов на территории Магнитогорска. Помещение имело два подземных этажа, где производился и хранился криминальный товар для дальнейшего сбыта. На месте был задержан лаборант, который изготавливал наркотики.

«В ходе обыска обнаружено более 240 кг синтетического наркотического средства, лабораторное оборудование, а также прекурсоры. Всего полицейскими изъято свыше 300 кг „синтетики“. Силовую поддержку оказывали сотрудники Росгвардии», — рассказала Ирина Волк.

По оценкам экспертов, предполагаемая производительность нарколаборатории составляла более 500 килограммов запрещенных веществ в месяц, а стоимость изъятого наркотика и прекурсоров — свыше 1 млрд рублей.

Четверо задержанных арестованы, продолжается поиск их соучастников.