В Магнитогорске из‑за сообщения о минировании эвакуировали здание мэрии

Также тревожная информация поступила в десятки учреждений города

Сегодня, 13 мая, в администрацию Магнитогорска поступило сообщение о минировании. Эвакуировали работников и посетителей мэрии, сообщил Первому областному информагентству источник в правоохранительных органах.

В Челябинске сегодня письма о минировании зданий получили как минимум 14 образовательных учреждений города — в том числе ЮУрГУ и школа № 112. Студентов и учеников отпустили по домам.

В Магнитогорске лжеминеры атаковали социально значимые учреждения, в том числе аэропорт. В справочной воздушной гавани от комментариев отказались.

Как ранее сообщал наш сайт, в январе в Челябинске неоднократно подвергались атакам лжеминеров городские школы.

Кстати, волна сообщений о минировании школ прокатилась по всей России.