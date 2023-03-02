Сегодня, 2 марта, рано утром в подвале пятиэтажного дома по улице Индустриальной в Магнитогорске вспыхнул пожар. Из-за задымления на улицу эвакуировались 25 жильцов, в том числе пять детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
С помощью спасательного комплекта пожарные вывели на улицу женщину. Она не пострадала.
«Пожар ликвидирован в короткий срок, на тушении работали 4 единицы техники и 16 человек личного состава», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.
По словам подписчиков местного паблика в социальной сети, костер в подвале дома могла развести женщина без определенного места жительства.