В Магнитогорске из-за пожара в многоквартирном доме сотрудники МЧС эвакуировали 45 человек

Есть пострадавшие

Сегодня, 28 декабря, в одной из магнитогорских квартир вспыхнул пожар. Сотрудники МЧС при помощи автолестницы и спасательных комплектов вывели из опасной зоны 45 человек, из них 9 детей. Самостоятельно эвакуировались 40 человек, из них 10 детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар случился в однокомнатной квартире на втором этаже жилого дома по улице Грязнова. Люди, находившиеся в соседних квартирах, звали на помощь.

Прибывшие сотрудники МЧС сдержали распространение огня. Пожарные вывели на улицу 45 человек, из них 9 детей. Самостоятельно на улицу выбрались 40 человек, из них 10 детей.

«В результате пожара получили травмы два человека: 21-летняя девушка (колото-резаные раны руки) и 65-летний мужчина (отравление продуктами горения). Пострадавших передали медикам», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Причину пожара установят сотрудники отдела дознания.