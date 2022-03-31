В Магнитогорске из‑за пожара в многоквартирном доме на улицу эвакуировались 30 человек

Еще шестерых жильцов вывели из опасной зоны сотрудники МЧС

Сегодня ночью, 31 марта, в квартире на седьмом этаже дома по улице Советской армии, 37/1 в Магнитогорске вспыхнул пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

До прибытия Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона самостоятельно на улицу эвакуировались 30 человек.

«Сотрудники МЧС из опасной зоны вывели шесть человек, одного из них — по автолестнице. Пострадавших нет», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Причину возгорания устанавливают дознаватели. На месте работали шесть единиц техники и 21 человек личного состава МЧС.

28 марта в Магнитогорске на балконе одной из квартир дома № 30 по улице Зеленый Лог вспыхнул пожар. На улицу эвакуировались девять человек.