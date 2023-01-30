В Магнитогорске из‑за пожара в многоквартирном доме эвакуировались 25 человек

ЧП обошлось без пострадавших

В Магнитогорске в доме № 5 по улице Бориса Ручьева загорелась квартира на втором этаже. Из-за сильного задымления на улицу эвакуировались 25 человек. Об этом сегодня, 30 января, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар случился накануне вечером. Специалисты МЧС прибыли на место происшествия через пять минут. Огонь был ликвидирован за восемь минут. До прибытия пожарных жильцы успели эвакуироваться на улицу.

«На месте работали пять единиц техники, 17 человек личного состава. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Огнем повреждена деревянная входная дверь и обшивка металлической двери.