В Магнитогорске из окна второго этажа выпал четырехлетний ребенок

Мальчика госпитализировали с травмами

Из окна второго этажа многоквартирного дома по улице Советской в Магнитогорске выпал четырехлетний ребенок. Об этом сегодня, 15 июня, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

ЧП случилось в воскресенье вечером, 17 июня. Четырехлетний мальчик окавшись у открытого окна, выпал из него и получил множественные травмы. Пострадавшего госпитализировали.

«С родителями ребенка проведена беседа. Решается вопрос о возбуждении административного дела», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Как ранее писал наш сайт, из окна многоквартирного дома по улице Нижне-Заводской, 40 в Златоусте выпал пятилетний мальчик. Пострадавшего доставили в медучреждение.

Из окна многоквартирного дома в Челябинске выпал восьмилетний мальчик. Дошкольник надавил на москитную сетку и вывалился вниз вместе с ней. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Мальчик полутора лет выпал из окна второго этажа дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска. Ребенка госпитализировали.

10 мая в Ленинском районе Челябинска из окна седьмого этажа выпал восьмилетний мальчик. Он был доставлен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.