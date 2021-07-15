В Магнитогорске из ночного пожара спасли 25 жильцов 9-этажного дома

Огонь вспыхнул из-за попытки потушить розетку водой

В Магнитогорском отряде МЧС рассказали, как во время ночного пожара в 9-этажном доме из огня пришлось спасать 25 человек. Пожар произошел 15 июля, в 1 час и 44 минуты на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о горении и сильном задымлении в многоквартирном доме по улице Советской. Причиной пожара стало короткое замыкание в розетке в однокомнатной квартире, которую хозяйка решила потушить водой, сообщили в службе.

Когда приехала первая бригада огнеборцев, открытое горение уже происходило в квартире на 6-м этаже, в подъезде стоял густой дым. При этом хозяева покинули свое жилье самостоятельно. По словам хозяйки квартиры, ночью загорелась розетка, испугавшись женщина плеснула на нее водой, чтобы затушить. Но огонь вспыхнул еще сильнее и перекинулся на мебель. Женщина схватила ребенка, разбудила мужа. Они выбежали из квартиры.

«Было очень много звонков, сообщавших о пожаре, людей в доме ночью очень много и требовалась масштабная эвакуация. Со всех сторон дома эвакуация была не возможна, так как с одной из сторон был сквер, проехать туда не было возможности, как и установить технику. Для привлечения дополнительных сил и средств был поднят ранг пожара, людей эвакуировали через подъезд и окна с одной из сторон дома», — рассказывает старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Андрей Минин.

На помощь огнеборцам прибыли дополнительные силы. Пока одни подавали воду через протянутый рукав, другие эвакуировали напуганных жильцов. Две семьи с грудными детьми вывели по автолестнице.

«Еще 20 человек вывели с помощью спасательных устройств по маршевым лестницам», — пояснил помощник начальника караула 21 пожарно-спасательной части Ринат Суфиянов.

В результате пожара полностью выгорела однокомнатная квартира, уничтожены вещи, мебель и техника, уцелела только кухня, соседние квартиры от огня не пострадали.

Всего от пожара были эвакуированы 20 человек из них 6 детей. Спасены из опасной зоны 25 человек.

Сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона напоминают, что тушить горящие, искрящие электроприборы, розетки, провода с помощью воды нельзя. В первую очередь необходимо обесточить дом или квартиру, отключив горящий предмет от источника электропотребления — вывернуть пробки или отключить автомат защиты и только после этого можно тушить прибор водой, песком, землей, огнетушителем.