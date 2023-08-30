В Магнитогорске из горящей многоэтажки эвакуировали 15 человек

В одной из квартир нашли труп мужчины

В ночь на 30 августа в девятиэтажке на улице Грязнова в Магнитогорске начался пожар. Из горящего дома эвакуировались 15 жильцов, пятерым из которых помогли выйти прибывшие пожарные. В ходе разведки в одной из квартир было найдено тело мужчины без признаков жизни, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о возгорании поступило около часа ночи. На вызов выехали шесть спецавтомобилей. Пожар начался на пятом этаже — горели вещи на площади 12 квадратных метров. Часть жильцов вышла на улицу самостоятельно до приезда пожарных, других эвакуировали по маршевым лестницам. О причинах смерти погибшего мужчины не сообщается.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Ранее мы писали о пожаре в частном доме в Златоусте, который случился из-за короткого замыкания при зарядке электросамоката.