В Магнитогорске ищут очевидцев наезда на двух школьниц на пешеходном переходе

В отношении автомобилиста возбудили уголовное дело

Госавтоинспекция Магнитогорска ищет свидетелей ДТП, в котором пострадали две девочки. Школьницы получили тяжелые травмы и проходят лечение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что 28 августа в 18:50 в районе дома № 9 по проспекту Металлургов 52-летний водитель Lada сбил двух девочек 11 и 12 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших госпитализировали с травмами.

В отношении водителя возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (статья 264 УК РФ). Для установления всех обстоятельств произошедшего необходимы записи с видеорегистраторов или сведения очевидцев. Материалы просят предоставить в отдел ГАИ Магнитогорска или по телефону 49-86-56. Конфиденциальность инспекторы гарантируют.