В Магнитогорске ищут 13‑летнего школьника

Школьник не ночевал дома

В Магнитогорске полиция и волонтеры разыскивают 13-летнего Богдана Бикбова. Ребенок ушел из дома № 144 на улице Вокзальной накануне, 6 марта. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-Спас».

«Рост 125 сантиметров, худощавое телосложение, волосы светлые, глаза карие», — говорится в ориентировке.

Был одет в синюю куртку, светлые джинсы, черную шапку и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьника, просят обратиться в любой отдел полиции. Также можно позвонить на горячую линию поискового отряда по номеру 8-963-094-50-85.