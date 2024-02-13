В Магнитогорске иностранку лишили вида на жительство из‑за фиктивного брака

Женщина заключила союз с 46‑летним россиянином

Сотрудники управления по вопросам миграции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» аннулировали вид на жительство 37‑летней иностранной гражданке, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Женщина получила разрешительные документы для проживания в РФ после заключения фиктивного брака.

«С начала 2024 года полицейские уже выявили девять фактов с признаками фиктивности брака. В судебном порядке решается вопрос о признании их недействительными», — рассказали в региональном полицейском главке.

Запись акта о заключении брака аннулирована.