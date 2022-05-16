В Магнитогорске иномарка загорелась после столкновения с грузовиком

На помощь водителю легкового авто пришли очевидцы

Днем 15 мая в Магнитогорске грузовик столкнулся с легковым автомобилем, последний от удара загорелся. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, пламя удалось быстро потушить.



Авария произошла в 14:20 в районе дома № 56 по улице Гагарина. 46-летний житель Свердловской области, управляя грузовиком «Мерседес-Бенц», поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Рено-Симбол», за рулем которого была 39-летняя женщина. В результате в отсеке двигателя легкового авто произошло возгорание, ликвидировать которое помогли очевидцы: с находящейся рядом автозаправки они принесли огнетушитель и помогли водителю потушить огонь.

Пострадавших в результате аварии нет. Проводится проверка.