В Магнитогорске грузовая «Газель» сбила пенсионерку, сдавая назад

Пострадавшая женщина скончалась в больнице

Госавтоинспекция в Магнитогорске устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, жертвой которого стала пожилая женщина. Инцидент произошел сегодня, 14 ноября, около 11 часов утра у дома 5а на улице Доменщиков, сообщает отделение пропаганды ведомства.

Сообщается, что водитель ГАЗ-3009 «Луидор», следуя задним ходом по внутриквартальному проезду, совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая двигалась вдоль проезжей части позади автомобиля.

В результате пенсионерка получила травмы, была госпитализирована, а спустя 1,5 часа скончалась в больнице.

По факту происшествия проводится проверка.