В Магнитогорске гражданина Казахстана осудили за дезертирство

Мужчина пытался перебраться через границу на мотоцикле

Гражданин Республики Казахстан, заключивший контракт с Министерством обороны РФ в сентябре 2024 года, осужден за дезертирство и попытку незаконного пересечения границы, сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«Получив денежное вознаграждение, рядовой С. дезертировал 1 октября 2024 года из воинской части в Ростовской области. Он добрался до границы в Варненском районе Челябинской области на арендованном мотоцикле, где был задержан 15 октября сотрудниками Пограничного управления ФСБ России при попытке пересечь границу с Казахстаном», — рассказали в пресс-службе.

Суд признал его виновным по статьям 338 (часть 3) и 30, 322 (часть 1 и 3) УК РФ. Ему назначено шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.