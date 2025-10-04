В Магнитогорске горел птичник на площади 1200 «квадратов»

Обошлось без пострадавших

Сегодня, 4 октября, в Магнитогорске загорелась кровля птичника. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«На месте было создано два боевых участка. Забор воды организован от пожарного водоема, расположенного на территории комплекса. Открытое горение ликвидировано»,— сообщили в ведомстве.

Пожар тушили 32 человека с привлечением 8 спецмашин. Никто не пострадал: птиц и людей в помещении не было. Причину ЧП предстоит узнать сотрудникам отделения дознания.