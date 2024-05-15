В Магнитогорске годовалая девочка выпала из окна пятого этажа

Ребенка госпитализировали

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В Магнитогорске годовалая девочка на минуту осталась без присмотра взрослых и выпала из окна пятого этажа на козырек магазина, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

К моменту прибытия спасателей очевидцы нашли лестницу, однако ребенка эвакуировали специалисты Магнитогорского отряда областной ПСС.

«Видимых травм на малышке не было обнаружено. Находясь в сознании, девочка стоически перенесла транспортировку», — прокомментировали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Девочку осмотрели в больнице, она находится под наблюдением врачей.

Как ранее сообщал наш сайт, в Южноуральске двухлетний мальчик выпал из окна.