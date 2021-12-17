В Магнитогорске гендиректора предприятия осудили за мошенничество с субсидиями

Муратбек Шаянов приговорен к условному лишению свободы





Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор генерального директору ООО «Сельскохозяйственное предприятие Шаянова». Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Судом установлено, что Муратбек Шаянов предоставил в министерство сельского хозяйства региона ложные сведения о затратах и получил субсидии на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. В отношении гендиректора было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Исковые требования министерства сельского хозяйства Челябинской области о возмещении причиненного ущерба удовлетворены в полном объеме», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Как ранее сообщил наш сайт, Верхнеуральский районный суд вынес приговор в отношении двух глав крестьянско-фермерских хозяйств. Они признаны виновными в подделке документов и мошенничестве при получении выплат от Минсельхоза.

