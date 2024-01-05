В Магнитогорске гадалка придумала, как получать с клиентов двойную прибыль

Тем, кто отказывался платить, ворожея угрожала обнародовать детали заказов на порчу или приворот

Полицейские Магнитогорска при расследовании дела местной ясновидящей выявили дополнительные эпизоды мошенничества. Гадалка придумала, как брать с клиентов двойной барыш, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщается, что 33-летняя ворожея размещала в интернете объявления об оказании определенных мистических ритуалов, целью которых были приворот, заговор на неудачу конкурентов, наведение порчи, возвращение мужа в семью и другие подобные. Все «магические манипуляции» проводились по телефону, после чего клиенты перечисляли по безналичному расчету денежные средства.

«Однако через некоторое время „ясновидящая и потомственная гадалка“ начинала звонить клиентам, требуя перечислить на ее счет дополнительные суммы, причем весьма существенные — от 100 до 200 тысяч рублей. В случае отказа женщина угрожала, что сообщит знакомым или родственникам клиентов информацию об оказанных услугах. Если жертвы не соглашались, предприимчивая мошенница говорила, что расскажет, например, мужу клиентки, что та просила навести на супруга порчу, хотя на самом деле, с такими „заказами“ та не обращалась», — рассказали в полиции.

В настоящее время в уголовном деле насчитывается 10 эпизодов преступной деятельности злоумышленницы, от ее действий пострадали люди в разных городах и районах Челябинской области. У полицейских есть основания полагать, что потерпевших может быть гораздо больше.

Расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) продолжается.