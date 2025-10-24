В Магнитогорске электросамокатчик сбил пенсионерку и скрылся

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело по факту травмирования пенсионерки в результате наезда электросамоката, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Инцидент произошел на тротуаре вблизи одного из домов по проспекту Карла Маркса. Мужчина, управляя арендованным электросамокатом, совершил наезд на 63-летнюю женщину, после чего скрылся. Пострадавшая с различными телесными повреждениями госпитализирована.

«По данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователем СК России выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся.