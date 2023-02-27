В Магнитогорске экс‑заключенный пойдет под суд за обман знакомой по переписке

Обвиняемый совершил новое преступление сразу же после освобождения

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый познакомился со своей жертвой по переписке, когда отбывал срок в колонии. Женщина периодически приезжала к нему. В августе прошлого года мужчина освободился, и потерпевшая приняла его у себя дома. Парочка распивала спиртное, когда обвиняемый предложил «возлюбленной» передать ему мобильный телефон для связи с ней, золотую печатку для солидности и золотую цепочку под предлогом покупки к ней кулона.

«Потерпевшая, доверяя мужчине и планируя дальнейшие с ним отношения, передала вещи, с которыми тот скрылся на следующий день. Похищенные золотые изделия и сотовый телефон обвиняемый сдал в комиссионный магазин и вырученные 42 тысячи рублей потратил на себя», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

За день до нового преступления мужчина отбывал наказание за аналогичное корыстное преступление.