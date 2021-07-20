В Магнитогорске экс-сотрудница налоговой пойдет под суд по обвинению во взятке

По версии следствия, женщина получила 500 тысяч рублей за незаконное снижение налога

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска направила в суд уголовное дело в отношении экс-сотрудницы налоговой. Ее обвиняют в получении взятки в крупном размере. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемая, находясь в должности инспектора МИФНС № 16 по Челябинской области, получила взятку в размере 500 тысяч рублей от директора коммерческой организации за незаконное снижение налога на добавленную стоимость при проведении выездной налоговой проверки. Недоимка составила 4,7 миллиона рублей.

«В отношении инспектора было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ („Получение взятки в крупном размере“)», — уточнила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.