В Магнитогорске экс‑начальницу ЗАГСа осудили за хищение почти 800 тысяч рублей

Женщина фиктивно трудоустраивала сотрудников и присваивала зарплаты

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор бывшему начальнику отдела ЗАГС, которая признана виновной в мошенничестве с использованием своего служебного положения и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в период с 2017 по 2019 год подсудимая похитила более 570 тысяч рублей, получая деньги за фиктивно трудоустроенную сотрудницу. Также она приняла на работу мужчину, который передал ей свою банковскую карту. «Зарплатные» 202 тысячи рублей женщина обналичила и забрала себе. Трем ее подчиненным необоснованно начислили около 21 тысячи рублей под видом материальной помощи. Их сотрудники также передали подсудимой. Еще трое, опасаясь проблем на работе, «поделились» с начальницей своими честно полученными деньгами.

«Похищенными денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению, причинив бюджету Магнитогорска материальный ущерб в вышеуказанном размере. Приговором суда виновной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме на сумму 794 578 рублей. Приговор в законную силу не вступил.