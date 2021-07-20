В Магнитогорске экс‑директора бюджетного учреждения обвинили в отмывании денег

Любовь Бруева покинула пост руководителя в конце прошлого года

Следственные органы завершили расследование уголовных дел в отношении бывшего директора МБУ «Отдых» Любови Бруевой. Ее обвиняют в мошенничестве, растрате и отмывании денег. Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

По предварительной версии, обвиняемая в 2019 году дала указание своей подчиненной взять из кассы деньги для покупки сувениров и подарков.

«Для придания правомерного вида похищению денег обвиняемая заключила фиктивный договор с индивидуальным предпринимателем на поставку товаров на сумму более 160 тысяч рублей. После этого перечисленные средства предприниматель вернул обвиняемой, которая их использовала по собственному усмотрению», — рассказали в пресс-службе СУ СКР.

В отношении экс-директора были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), части 3 статьи 160 УК РФ («Растрата вверенного имущества»), пункту «б» части 3 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления») и части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Расследование уголовных дел окончено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Любовь Бруева покинула пост директора в конце 2020 года.