В Магнитогорске экс-директора бюджетного учреждения обвинили в мошенничестве на 1,3 млн рублей

Андрей Дорожкин, по версии следствия, предоставил в Минспорт ложные сведения

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора МБУ «Магнитогорский спортивно-технический клуб» Андрея Дорожкина. Его обвиняют в мошенничестве, присвоении и растрате. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, директор в период с 2016 по 2019 год предоставил в министерство по физической культуре и спорту региона ложные сведения о расходах на питание и проживание участников различных соревнований. Ведомству был нанесен ущерб в 1,3 миллиона рублей.

Кроме того, Дорожкин фиктивно трудоустроил в учреждение своего знакомого, снял с его карты зарплату в 425 тысяч рублей и присвоил.

В отношении директора были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение и растрата») и части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Расследование дел окончено, материалы переданы в суд.