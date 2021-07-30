В Магнитогорске экс‑директор бюджетного учреждения пойдет под суд за отмывание денег

Любовь Бруева покинула пост руководителя МБУ «Отдых» в конце прошлого года

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора МБУ «Отдых» Любови Бруевой. Женщину обвиняют в растрате, отмывании денег и мошенничестве. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По предварительной версии, обвиняемая в 2019 году дала указание своей подчиненной взять из кассы деньги для покупки сувениров и подарков. Для придания правомерного вида похищению денег обвиняемая заключила фиктивный договор с индивидуальным предпринимателем на поставку товаров на сумму более 160 тысяч рублей. После этого перечисленные средства предприниматель вернул обвиняемой, которая их использовала по собственному усмотрению.

«В отношении экс-директора были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), части 3 статьи 160 УК РФ («Растрата вверенного имущества»), пункту «б» части 3 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления») и части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), — рассказали в региональной прокуратуре.

Расследование уголовного дела окончено и передано в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.